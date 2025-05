Guida per gli Amministratori di Google Workspace nelle scuole | adempimenti di fine anno scolastico

Questa guida è dedicata agli amministratori di Google Workspace nelle scuole, offrendo indicazioni sui principali adempimenti di fine anno scolastico. Seguire attentamente questi passaggi è fondamentale per gestire i dati in modo sicuro e nel rispetto delle normative, garantendo una transizione fluida per studenti e docenti. Scopri come abilitare correttamente il Google T...

Alla fine dell’annoscolastico, gli Amministratori di GoogleWorkspacenellescuole devono seguire una serie di passaggi cruciali per garantire una corretta gestione dei dati e una transizione fluida, in conformità con il GDPR e altre normative sulla protezione dei dati. Come si abilita il Google Takeout? Come si possono disabilitare le applicazioni non essenziali? .L'articolo Guida per gli Amministratori di GoogleWorkspacenellescuole: adempimenti di fineannoscolastico . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

