Guerre e armi | così le aziende bresciane fanno affari per centinaia di milioni di euro

Le guerre e il commercio di armi rappresentano una fonte di profitti per le aziende bresciane, che incassano centinaia di milioni di euro. L'Italia si conferma tra i principali esportatori mondiali di armamenti, con un settore in crescita: nel 2024, il valore delle autorizzazioni per il commercio di materiali bellici raggiunge livelli record, delineando un panorama strategico e complesso.

L'Italia si conferma come uno dei maggiori esportatori mondiali di armamenti. Il quadro che emerge dalla relazione parlamentare sul commercio di armamenti fotografa un settore florido e strategico: nel 2024, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento è. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Guerre e armi: così le aziende bresciane fanno affari per centinaia di milioni di euro

Potrebbe interessarti su Zazoom

Una canzone per dire NO alle guerre: “Sulla stessa terra” è il nuovo singolo di Lysa

Dal 31 Marzo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e su youtube “Sulla stessa terra”, il nuovo singolo della cantautrice Lysa (all’anagrafe Lisa Panetta).