Guerra attacco feroce nella notte | è strage

Una notte di terrore ha travolto il nord del Burkina Faso, trasformando la regione in un campo di battaglia. Oltre 100 vite sono state spezzate in un attacco coordinato e devastante, segnando uno dei episodi più cruenti degli ultimi mesi e rivelando l'allarmante ascendenza del terrorismo jihadista nell'area.

Il nord del Burkina Faso è stato teatro di un nuovo bagno di sangue. Un'ondata di violenza coordinata ha colpito la regione in maniera brutale, lasciando dietro di sé oltre 100 morti. Si tratta di uno degli attacchi più sanguinosi degli ultimi mesi, segnale allarmante della crescente espansione jihadista nel Paese africano, già segnato da instabilità e conflitti interni.Secondo diverse testimonianze provenienti dalla zona, i militanti hanno preso di mira più località contemporaneamente, attaccando una base militare strategica e la città di Djibo, da tempo sotto pressione per l'assedio imposto dai gruppi estremisti armati.L'assalto a Djibo e la rivendicazione«È stato un massacro. Nessuno era preparato a un attacco di questa portata», racconta un residente che ha chiesto di rimanere anonimo.

