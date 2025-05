Guardia Sanframondi tra i tesori nascosti della guida ’35 Borghi imperdibili della Campania’

Guardia Sanframondi si aggiunge con orgoglio alla lista dei tesori nascosti della Campania, grazie alla guida “35 Borghi imperdibili della Campania” di Cristina Celli. Questa località, ricca di fascino e autenticità, si conferma una meta imperdibile per chi desidera scoprire il cuore autentico della regione. Scopriamo insieme le sue meraviglie!

Tempo di lettura: 3 minutiGrande soddisfazione per GuardiaSanframondi, che si conferma meta di fascino e autenticità per l’inclusione nella guida “35 Borghiimperdibilidella Campania”, scritta dalla giornalista Cristina Celli per Capricorno Edizioni e disponibile da metà maggio.Con un’anteprima nazionale tenutasi nella storica libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, il volume è stato presentato con la partecipazione di numerosi esponenti del mondo politico e giornalistico anche per fare il punto sulle presenze da primato che qualche giorno fa hanno interessato non solo la città capoluogo di regione e Pompei. L’occasione, quindi, per tracciare un bilancio di questa prima parte dell’anno in previsione dei prossimi mesi e per offrire una nuova esperienza di viaggio autentica e lontana dal turismo di massa. 🔗Leggi su Anteprima24.it