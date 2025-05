Guardia Sanframondi tra i tesori nascosti della guida 35 Borghi imperdibili della Campania curata dalla giornalista Cristina Celli

Guardia Sanframondi, gioiello nascosto della Campania, conquista un posto in "35 Borghi imperdibili della Campania", la guida curata dalla giornalista Cristina Celli. Questo riconoscimento celebra il suo fascino autentico e l'unicità delle sue tradizioni, promettendo di attrarre nuovi visitatori alla scoperta delle sue meraviglie. Disponibile da metà maggio, la guida presenta il borgo come una meta da non perdere.

Grande soddisfazione per GuardiaSanframondi, che si conferma meta di fascino e autenticità per l’inclusione nella guida “35 BorghiimperdibilidellaCampania”, scritta dallagiornalistaCristinaCelli per Capricorno Edizioni e disponibile da metà maggio.Con un’anteprima nazionale tenutasi nella storica libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, il volume è stato presentato con la partecipazione di numerosi esponenti del mondo politico e giornalistico anche per fare il punto sulle presenze da primato che qualche giorno fa hanno interessato non solo la città capoluogo di regione e Pompei. L’occasione, quindi, per tracciare un bilancio di questa prima parte dell’anno in previsione dei prossimi mesi e per offrire una nuova esperienza di viaggio autentica e lontana dal turismo di massa. 🔗Leggi su Ildenaro.it