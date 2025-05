Guardia Sanframondi partecipa al Giorno del Dono 2025

Guardia Sanframondi partecipa con entusiasmo al Giorno del Dono 2025, un'iniziativa nazionale dell'Istituto Italiano della Donazione che celebra il valore della generosità. Quest'anno, il Comune aderisce al contest #DonareMiDona Comuni, in occasione della Tappa Irpinia-Sannio, sottolineando l'importanza del dono nella comunità. Un'opportunità per unire le forze e promuovere la solidarietà.

Anche GuardiaSanframondi prende parte al Giorno del Dono2025, un'importante iniziativa nazionale promossa dall'Istituto Italiano della Donazione (IID), che quest'anno festeggia dieci anni. Il Comune ha infatti aderito al contest #DonareMiDona Comuni, in occasione della Tappa Irpinia-Sannio.

