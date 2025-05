Guardia Sanframondi aderisce al Giorno del Dono 2025

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di GuardiaSanframondi ha ufficializzato la propria adesione al Contest #DonareMiDona Comuni in occasione della Tappa Irpinia-Sannio del Giorno del Dono 2025, evento nazionale promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) e giunto alla sua decima edizione.L’adesione è avvenuta venerdì 9 maggio durante il primo incontro organizzativo svoltosi nell’ambito della manifestazione Campania Alleva. L’iniziativa, promossa da CesvoLab Irpinia Sannio ETS in collaborazione con l’Istituto Italiano della Donazione, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, del consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, di sindaci del territorio, istituti scolastici, enti del terzo settore, imprese e volontari. Nel corso del workshop è stata proclamata l’Irpinia-Sannio “Capitale Italiana del Dono 2025”, che ospiterà la tappa conclusiva del DonoDay con una due giorni di eventi a Pietrelcina dal 23 al 25 ottobre. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Guardia Sanframondi aderisce al Giorno del Dono 2025

