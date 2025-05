Gruppo editoriale Sesaab Edoardo Manzoni è il nuovo presidente

Il gruppo editoriale Sesaab dà il benvenuto a Edoardo Manzoni, il nuovo presidente. Durante l'assemblea di lunedì, i soci de L’Eco di Bergamo hanno rinnovato il Consiglio di Amministrazione, confermando sei membri e accogliendo cinque nuovi ingressi, delineando così un percorso di rinnovamento e crescita per il futuro dell'editore.

LE NUOVE NOMINE. Lunedì i soci del Gruppoeditoriale de L’Eco di Bergamo,si sono riuniti in assemblea e hanno scelto il nuovo Cda. Sei conferme e cinque nuovi ingressi. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gruppo editoriale Sesaab, Edoardo Manzoni è il nuovo presidente

Approfondimenti da altre fonti

Gruppo editoriale Sesaab, Edoardo Manzoni è il nuovo presidente - Nella seduta di lunedì, l’assemblea dei soci del Gruppo Sesaab ha nominato anche i componenti del Collegio sindacale: Aldo Cattaneo è il nuovo presidente, sindaci effettivi sono Stefano Villa ... 🔗ecodibergamo.it

Il Gruppo Sesaab è composto dalle seguenti società: - Ti informiamo che le società appartenenti al Gruppo Sesaab hanno sottoscritto un accordo ... Titolare del trattamento è La Provincia Editoriale S.p.a. con sede in Como via Giovanni De Simoni ... 🔗laprovinciadicomo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

IL GRUPPO POP K/DA SVELA IL SUO PRIMO ALBUM

Il primo gruppo composto da personaggi di un videogioco svela il suo primo album ALL OUTL?attesissimo album include cinque brani, tra cui THE BADDEST e MORE.