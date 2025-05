Gruppo Donne Impresa | | Una scuola per genitori ci aiuterà ad educare

Il gruppo Donne Impresa di Confartigianato cesenate, guidato da Fulvia Fabbri e coordinato da Cristiana Suzzi, promuove una serie di iniziative per educare e valorizzare l’arte, la cultura e la società. Tra queste, una scuola per genitori si propone di supportare l'educazione, contribuendo così a un futuro migliore per le nuove generazioni.

Oltre l’Impresa, verso arte, cultura, educazione e società. È un calendario denso di iniziative quello di DonneImpresa, il Gruppo di imprenditrici femminili associato a Confartigianato cesenate, presieduto da Fulvia Fabbri e coordinato da Cristiana Suzzi. "Nei giorni scorsi - spiega la presidente - abbiamo visitato ai Musei di San Domenico di Forlì la mostra ‘Il ritratto dell’artista, dal Seicento al Novecento. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie’ (nella foto).Un’occasione per cementare la coesione del nostro affiatato Gruppo, oltre che per godere di un’esposizione di straordinaria attrattiva". DonneImpresa ha in cantiere vari progetti per il prosieguo dell’annata. " Stiamo ragionando su un intervento in cui le imprenditrici si raccontano con storie attraverso podcast, mezzi di informazione molto diffuso tra i giovani e con pillole dedicate ad aspiranti imprenditori – mette in luce la presidente –. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gruppo Donne Impresa:: "Una scuola per genitori ci aiuterà ad educare"

Su questo argomento da altre fonti

Gruppo Donne Impresa:: "Una scuola per genitori ci aiuterà ad educare" - Oltre l’impresa, verso arte, cultura, educazione e società. È un calendario denso di iniziative quello di Donne Impresa, il ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Webuild con le campionesse italiane - il gruppo insieme al Coni a sostegno di donne e giovani

Il progetto mira a promuovere i valori dello sport attraverso le storie di cinque campionesse italiane: Caterina Banti (vela), Alice Bellandi (judo) Angela Carini (pugilato), Zaynab Dosso (atletica) e Antonella Palmisano (atletica).