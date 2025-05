Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi | relazione al capolinea spunta ex gieffino e lei replica

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, due volti noti del Grande Fratello 2023/2024, sembrano attraversare un momento critico nella loro relazione. Recenti gossip suggeriscono un riavvicinamento tra Greta e l’ex gieffino Perla Vatiero, alimentando speculazioni e polemiche dopo il tumultuoso triangolo con Mirko Brunetti. Gli indizi sulla fine del loro amore si stanno rapidamente accumulando.

GretaRossetti e SergioD’Ottavi, protagonisti del Grande Fratello 20232024, sembrano essere giunti al capolinea della loro relazione. L’ex tentatrice, come riferito da Alessandro Rosica, si sarebbe riavvicinata a Perla Vatiero dopo l’infuocato triangolo con Mirko Brunetti. Gli indizi sulla fine della love story tra Greta e Sergio, spunta Spolverato A lanciare l’indizio più chiaro è stata Marcella Bonifacio, madre di Greta, che in una diretta social ha lasciato intendere che la storia con Sergio fosse finita. A confermare i rumors è poi intervenuta Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, con le parole: “Come non detto: Greta e Sergio si sono lasciati”.Ma c’è di più: Greta sarebbe stata vista a cena con Lorenzo Spolverato, altro ex gieffino discusso. L’incontro ha subito scatenato voci su una nuova frequentazione. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: relazione al capolinea, spunta ex gieffino e lei replica

Greta Rossetti rompe u silenziu nantu à a crisa cù Sergio D'Ottavi - Greta Rossetti, cunnisciuta per a so participazione à prugrammi di successu cum'è Big Brother è Temptation Island, hà decisu di risponde à i rumori di una crisa chì circulanu riguardu à a so relazione ... 🔗notizie.it

