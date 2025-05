Grazie Meloni ma… Carabiniere-eroe salva una vita e risponde così alla premier

Un gesto eroico quello di Lorenzo Fascì, carabiniere scelto di 28 anni, che ha salvato una donna in pericolo a San Paolo d’Argon. Anche se fuori servizio, il suo coraggio e la sua prontezza hanno fatto la differenza. Dopo aver ricevuto i complimenti della premier Meloni, la sua risposta riflette l'umiltà di chi agisce con instinto e umanità.

Un gesto istintivo, coraggioso e umano: così Lorenzo Fascì, Carabiniere scelto di 28 anni in servizio alla stazione di Albino (BG), ha salvato una donna che stava per togliersi la vita a San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo. Era fuori servizio, in auto con la fidanzata e il padre di lei, quando ha notato la donna aggrappata al lato esterno di un cavalcavia lungo la statale 41. Senza esitare, ha scavalcato il parapetto e l'ha raggiunta, restando con lei nel vuoto per interminabili minuti.Il suo gesto non è passato inosservato. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha definito "un eroe", ringraziandolo pubblicamente sui social. Fascì ha accolto con gratitudine il messaggio: "Mi ha fatto molto piacere", ha detto, ringraziando anche Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza, che ha proposto di candidarlo per un riconoscimento alla Giornata della fraternità della strada.

