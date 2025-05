"Grani di leggerezza" è un viaggio intimo e riflessivo che esplora le sfide dell'emigrazione e la ricerca di un'identità in terra straniera. In queste pagine, Vincenzo Calafiore racconta con delicatezza le emozioni di chi lascia la propria casa, affrontando il senso di appartenenza e la nostalgia di ciò che è stato.

Grani di leggerezza Di Vincenzo Calafiore13 Maggio 2025 Udine " . non sai e non potrai mai capirecosa significa lasciare la terra dove siè nati per andare a vivere in un'altraove non ti sentirai mai a casa tua, bensìun ospite. Chi parte oltre al vuoto di selascia il cuore, la sua anima; che comunquesempre lo costringeranno a tornare, a ricordare, a pensare, a immaginare. Si renderà conto a un certo punto della sua vita che tutto quello che la memoria gli fa rivivere quotidianamente, non basta più e vorrebbe tornare, ma il suo " tempo " non c'è più.Succede la stessa cosa di quando si vedeil mare per la prima volta e si rimane affascinati.Poi non si potrà più farne a menoe si camminerà per strade da cui lo si potrà vedere sempre! " Vincenzo Calafiore