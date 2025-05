Grandine temporali e vento | mix di maltempo in Toscana Scatta l’allerta gialla | dove e quando

Firenze, 13 maggio 2024 – Un mix di maltempo si abbatte sulla Toscana, portando grandine, temporali e forti venti. L'allerta gialla è stata attivata in diverse zone, con possibili disagi previsti nel weekend. La stagione primaverile continua a regalare sorprese, rendendo instabile il clima e richiedendo attenzione da parte dei cittadini.

Firenze, 13 maggio 2024 – La dinamicità tipica della stagione primaverile non risparmia il mese di maggio che continua a essere caratterizzato da giornate all'insegna dell’instabilità pomeridiana. Allerta gialla in Toscana Tempo nel weekend in Toscana Anche in Toscana assistiamo a cambi repentini di tempo. Tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali forti che dalle 13 fino alle 22 di oggi, martedì 13 maggio, interesserà in particolare le zone centro-meridionali della Toscana. I fenomeni potranno essere localmente anche di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate.Allerta gialla in ToscanaLe aree interessate dal codice giallo sono l’alto Valdarno, la Valdichiana, l’alto e medio bacino dell’Ombrone grossetano e il bacino di Fiora e Albegna. 🔗Leggi su Lanazione.it