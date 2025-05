Grande Fratello tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma è scontro social e la colpa è di certi regali

Tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma è scoppia un acceso scontro social, alimentato da alcuni regali mancati. Dopo la fine del Grande Fratello, le ex gieffine si scambiano frecciatine online: Chiara rivela di non aver ricevuto doni, mentre Zeudi risponde infastidita. Un'amicizia in frantumi, segnata da incomprensioni e polemiche.

Terminate le alleanze nella Casa, le ex gieffine si lanciano frecciatine online: Chiara parla di regali mai ricevuti, Zeudi replica stizzita. Un'amicizia finita tra incomprensioni e polemiche. Appena si sono spente le luci della Casa del GrandeFratello, alcune amicizie che sembravano granitiche si sono incrinate, se non addirittura sgretolate. Tra queste, spicca quella tra ChiaraCainelli e Zeudi Di Palma, un tempo complici nella loro "battaglia" contro Helena Prestes e oggi protagoniste di un vero e proprio scontrosocial dai toni velenosi. La frase di Chiara che accende la polemica Tutto è partito da una serie di storie pubblicate dalla Cainelli, nelle quali ha risposto alle domande dei fan in merito ai regali ricevuti dopo la fine del reality. Con parole misurate ma che celavano una .

