Graduatorie Bloccate? La CISL Spinge per Assunzioni Immediate all’Agenzia Entrate

...una mera opportunità non sfruttata. La CISL, infatti, sollecita assunzioni immediate per garantire un adeguato turnover e rispondere alle crescenti esigenze del settore. Gli idonei delle graduatorie attendono con fiducia, mentre l’Agenzia delle Entrate potrebbe finalmente avvalersi di nuove risorse per migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Roma - Con il Decreto PA 252025 si apre alla possibilità di scorrere interamente le Graduatorie degli idonei, mentre la CISL invia una lettera ufficiale ai vertici dell'Agenzia delle Entrate. La recente entrata in vigore del Decreto PA 252025 potrebbe rappresentare una vera svolta per il futuro occupazionale di centinaia di idonei nei concorsi pubblici, in particolare per il maxi concorso bandito per il reclutamento di Funzionari Tributari presso l'Agenzia delle Entrate. L'articolo 4, comma 9, del provvedimento ha infatti sospeso la cosiddetta "norma taglia idonei", consentendo per le Graduatorie approvate nel 2024 e 2025 lo scorrimento integrale, senza più i limiti imposti dal D.lgs. 1652001. La novità normativa ha subito attivato le organizzazioni sindacali, tra cui la CISL Funzione Pubblica, che ha formalmente trasmesso una richiesta scritta ai vertici dell'Agenzia.

