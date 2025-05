Gp di Imola | Kimi spacca in due l’Enzo e Dino Ferrari

Dal 19 al 21 maggio 2025, Imola ospiterà il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1, un evento che rappresenta il cuore pulsante della regione. Non è solo una corsa, ma un'esperienza di tre giorni che unisce tifosi, passione e tradizione automobilistica in un'atmosfera unica e coinvolgente.

Da venerdi si corre a Imola il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula1. Si tratta dell’evento più importante del 2025 nella nostra Regione, poiché un concerto o una partita di calcio, anche la più importante, si risolve in poche ore, mentre in Gran Premio di Formula1 tutto deve funzionare alla perfezione come in un Conclave, per tre interi giorni, con orari che devono rispettare il millesimo di secondo. Saranno 67 le nazioni collegate in diretta, con una audience che potrebbe raggiungere i 100 milioni di persone, come accaduto per i GP di Montecarlo e d’Italia a Monza nel 2023.Fondato nel 1953 sul tracciato naturale di un vecchio circuito di motocross, l’Autodromo di Imola è considerato il più bello al mondo, dopo Spa Francorchamps. Anche il suo nome è leggendario, nel 1956 venne dedicato a DinoFerrari e nel 1988, subito dopo la morte del Drake prese il nome attuale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it