Governo avanti tutta su Cpr migranti in Albania Meloni chiede fiducia Camera

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, prosegue con decisione nell'implementazione dei centri per migranti in Albania. Domani, la Camera dei Deputati è chiamata a esprimere fiducia sul decreto che modifica il protocollo stipulato con il premier albanese Edi Rama, segnando un passo cruciale nella gestione dei flussi migratori.

Roma, 13 mag. (askanews) – Governoavantitutta sui centri per migranti nel paese delle Aquile, sotto la giurisdizione italiana. Domani l’aula della Camera vota la fiducia sul dl Albania che modifica il protocollo, firmato tra la premier Giorgia Meloni e l’omologo Edi Rama ormai un anno e mezzo fa, estendendone la platea agli stranieri, già in Italia, colpiti da provvedimenti di trattenimento e trasformando le strutture in Centri per il rimpatrio non solo per extracomunitari richiedenti asilo intercettati in acque internazionali. Venerdì la premier Giorgia Meloni sarà a Tirana al vertice della Comunità Politica Europea (EPC) e non è escluso che possa visitare le strutture di Schengjin e Gjader che per la Meloni sono un “modello innovativo” che raccoglie “sempre più consenso” in Europa. 🔗Leggi su Ildenaro.it