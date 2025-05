Google aggiorna la sua G i colori sono gli stessi ma in sfumature IA

Google ha apportato un aggiornamento silenzioso al suo logo, a dieci anni dall'ultima modifica. La celebre "G" rimane invariata e i colori sono riconoscibili, ma adesso presentano nuove sfumature, riflettendo un’evoluzione stilistica che si allinea con le tendenze moderne. Scopriamo insieme i dettagli di questo cambiamento.

A 10 anni dall’ultima modifica, Google ha deciso di cambiare in sordina il suo logo. La “G” è sempre quella, così come i colori. A cambiare sono le sfumature. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Google aggiorna la sua “G”, i colori sono gli stessi ma in “sfumature IA”

