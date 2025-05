Golfo Trump artrivato in Arabia Saudita

Il presidente USA, Donald Trump, è atterrato in Arabia Saudita, avviando una missione "storica" che proseguirà in Qatar ed Emirati Arabi Uniti. La Casa Bianca ha annunciato una serie di incontri bilaterali e colloqui con leader e investitori, culminando con la partecipazione a un importante Forum sugli investimenti nella regione.

9.15 Il presidente Usa è arrivato in ArabiaSaudita, prima tappa della missione "storica" che toccherà poi anche Qatar ed Emirati arabi uniti. Secondo la Casa Bianca, la visita di Trump prevede incontri bilaterali e colloqui con leader e investitori, oltre alla partecipazione al Forum sugli investimenti Usa-ArabiaSaudita e,domani al Consiglio cooperazione del Golfo. Tappeto viola all'uscita dell'Air Force One e ad accogliere Trump il principe ereditario Mohammed bin Salman. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

