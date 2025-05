Golfo Trump arrivato in Arabia Saudita

Il presidente Trump è atterrato in Arabia Saudita alle 9:15, dando il via a una missione "storica" che include Qatar ed Emirati Arabi Uniti. La Casa Bianca ha annunciato incontri bilaterali con leader e investitori, culminando nella partecipazione al Forum sugli investimenti. Un passo significativo nel rafforzare i legami economici e politici nella regione.

9.15 Il presidente Usa è arrivato in ArabiaSaudita, prima tappa della missione "storica" che toccherà poi anche Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Secondo la Casa Bianca, la visita di Trump prevede incontri bilaterali e colloqui con leader e investitori, oltre alla partecipazione al Forum sugli investimenti Usa-ArabiaSaudita e,domani,al Consiglio cooperazione del Golfo. Tappeto viola all'uscita dell'Air Force One e ad accogliere Trump il principe ereditario Mohammed bin Salman. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ne parlano su altre fonti

Libero l'ostaggio israelo-americano, Trump è arrivato nel Golfo, a Riad - Trump è arrivato in Arabia Saudita Il presidente Usa Donald Trump è appena arrivato in Arabia Saudita a Riad per una missione nella regione mediorientale. Lo riporta l'Afp Agenzie stampa escluse da vo ... 🔗msn.com

Medioriente: Trump arrivato in Arabia Saudita - Roma, 13 mag. (LaPresse/AP) - Il presidente Usa Donald Trump è atterrato in Arabia Saudita. Ne dà notizia Fox News che ha trasmesso le immagini dell'arrivo ... 🔗msn.com

Trump è arrivato a Riad in Arabia Saudita - Il presidente Usa Donald Trump è appena arrivato a Riad in Arabia Saudita per una missione nella regione mediorientale. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donald Trump insiste: Ci vogliono rubare le elezioni!

Un giudice della Georgia ha respinto la causa intentata dal Partito Repubblicano di Stato e dalla campagna del presidente Donald Trump per elaborare le schede elettorali per corrispondenza.