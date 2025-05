Gls Terni siglato ‘accordo di solidarietà’ | Misura tutta a vantaggio dell’azienda

GLS Terni ha siglato un accordo di solidarietà che, secondo l'Unione sindacale di base, risulta esclusivamente vantaggioso per l'azienda. In un duro comunicato, il sindacato esprime la propria condanna verso l'intesa firmata il 12 maggio, coinvolgendo la Phoenix Net e la giunta Bandecchi, evidenziando le preoccupazioni per i lavoratori della filiale di Terni.

Gls Terni, duro comunicato dell’Unione sindacale di base su quanto sta succedendo ai lavoratori della filiale di Terni. “L’Unione sindacale di base condanna con forza l’accordo firmato il 12 maggio tra la Phoenix Net, licenziataria del franchising Gls di Terni, la giunta Bandecchi, nella doppia. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Gls Terni, siglato ‘accordo di solidarietà’: “Misura tutta a vantaggio dell’azienda”

