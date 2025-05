Gli ultimi giorni di Mario Paciolla chi era e com’è morto | il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Scopri la tragica storia di Mario Paciolla, il cooperante italiano trovato morto in Colombia. In questo nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, il podcast di Fanpage.it, approfondiamo gli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni della sua vita e le circostanze misteriose attorno alla sua scomparsa. Rimani aggiornato con noi!

“Nel Caso te lo Fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi Fanpage pubblica una nuova inchiesta sul Caso di MarioPaciolla e in questa puntata vi raccontiamo la sua storia. 🔗Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gli ultimi giorni di Mario Paciolla, chi era e com’è morto: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi Fanpage pubblica una ... 🔗fanpage.it

Novità sulla morte di Mario Paciolla - Mario Paciolla: le zone grige e il ruolo dei funzionari dell’ONU dietro il mistero della morte Mario Paciolla, la mamma racconta gli ultimi giorni: "Abbiamo denunciato due funzionari dell'ONU ... 🔗fanpage.it

Mario Paciolla morto impiccato in Colombia, la mamma chiede di non archiviare il caso: «Mio figlio non si è tolto la vita, è stato ucciso» - La mamma di Mario Paciolla – 33enne napoletano ... Il sit-in nella scuola Lo scorso 28 marzo – nel giorno in cui Paciolla avrebbe compiuto 38 anni – genitori, amici e studenti del Liceo ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carrera Mario Kart Mach 8 Recensione

Sfreccia con il Kart radiocomandato di Super MarioCarrera Toys, da sempre sinonimo di sicurezza e ottima costruzione di giocattoli, oggi ci presenta Mario Kart Mach 8 su licenza Nintendo.