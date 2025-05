Gli studenti raccontano Il Foglio Europeo

Il 7 maggio, nella suggestiva Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, il Foglio e Banca Ifis hanno lanciato il mensile "Il Foglio Europeo". Alcuni studenti del Master Luiss in Giornalismo hanno avuto l'opportunità di partecipare all'evento e di condividere le loro impressioni in resoconti appassionati. Ecco le loro testimonianze.

Mercoledì 7 maggio il Foglio e Banca Ifis hanno presentato il nuovo mensile Il FoglioEuropeo alla Camera di Commercio di Roma, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Alcuni studenti del Master Luiss in Giornalismo hanno partecipato alla presentazione e ne hanno scritto. Ecco i loro resoconti. Un evento per celebrare la ricchezza dell’Europa, ma anche i margini di miglioramento. La presentazione de “Il FoglioEuropeo” alla Camera di Commercio di Roma è l’occasione per un confronto sul presente e sul destino dell’Ue. Tanti gli ospiti del mondo istituzionale e accademico intervenuti, dal leader di Azione Carlo Calenda al professore Vittorio Emanuele Parsi, passando per la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’espressione ricorrente negli interventi è “volontà politica”, il fulcro da ritrovare per contare nello scacchiere internazionale e non rincorrere le superpotenze. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gli studenti raccontano Il Foglio Europeo

