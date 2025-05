Gli operatori sanitari che mancano | Grave il blocco delle assunzioni

La grave carenza di operatori socio-sanitari nella Asl Toscana Sud Est è al centro di una nuova denuncia da parte del sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini. La situazione, aggravata dal blocco delle assunzioni, solleva preoccupazioni sulle politiche sanitarie regionali, evidenziando un problema sempre più pressante per la comunità.

La carenza di operatori socio-sanitari nella Asl Toscana Sud Est al centro dell'ennesima segnalazione del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini. Solo qualche settimana fa a dare il là ad una dura reprimenda contro le politiche per la salute della Regione, e in particolare indirizzata al Governatore Eugenio Giani, era stata la denuncia del sindacato di categoria Nursind, che in un report aveva evidenziato la mancanza cronica di Oss nell'Azienda sanitaria. Stavolta invece la prima cittadina amplifica le segnalazioni degli stessi lavoratori, a suo dire "numerose", che le sono giunte per lamentare lo stallo nell'utilizzo degli aventi diritto in base al concorso Estar 2021. "Ad oggi – spiega - oltre 1800 operatori idonei su 2611 sono ancora in attesa di una concreta opportunità lavorativa, nonostante la recente proroga della validità della graduatoria fino al 2025".