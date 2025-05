Gli Internazionali e i tifosi-scommettitori | furia De Minaur la Federazione minaccia il ‘Daspo’

Agli Internazionali d'Italia 2025, il clima festoso al Foro Italico è offuscato dal problema delle scommesse. Mentre migliaia di tifosi si godono il tennis di alto livello, la federazione prende posizione contro i comportamenti scorretti, minacciando il 'daspo' per i tifosi scommettitori. La situazione solleva interrogativi sul rapporto tra sport e gioco d'azzardo.

(Adnkronos) – Problema scommesse agli Internazionali d'Italia 2025. In questi giorni migliaia di tifosi e appassionati stanno riempiendo il Foro Italico per godersi il tennis del Masters 1000 di Roma, ma tra loro c'è anche chi, piuttosto che gustarsi le partite dei migliori giocatori del mondo, preferisce scommettere in diretta sugli incontri, provando a influenzare .