Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Roma | due tappe imperdibili a maggio per lo shopping di qualità

A maggio, Roma accoglie nuovamente Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il prestigioso mercato itinerante simbolo dell’eccellenza artigianale e del Made in Italy. Due tappe imperdibili faranno tappa in due quartieri della Capitale, offrendo un'esperienza di shopping di qualità, tra boutique a cielo aperto® e prodotti unici. Non perdere questa straordinaria occasione!

Tornano a grande richiesta nella Capitale Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il celebre mercato itinerante sinonimo di eccellenza artigianale e stile Made in Italy. A maggio, le iconiche boutique a cielo aperto® del Consorzio faranno tappa in due quartieri romani, regalando agli amanti dello shopping due giornate all’insegna della moda, dell’eleganza e della qualità. Gli appuntamenti sono fissati per: Sabato 24 maggio in Viale Indro Montanelli, nel quartiere Monte Mario – Torresina (XIV Municipio). Domenica 25 maggio in Via Tor Sapienza, zona Tor Sapienza (V Municipio). Entrambi gli eventi si svolgeranno con orario continuato, dalle 8.00 alle 19.00, anche in caso di maltempo. Chi ha già avuto modo di visitare il famoso mercato di Forte dei Marmi sa bene cosa aspettarsi: un’autentica esplosione di colori e raffinatezza. 🔗Leggi su Funweek.it