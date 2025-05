GIUSTIZIA Duello sulle carriere Primo dialogo Anm-avvocati

Un acceso dibattito ha caratterizzato il primo dialogo tra avvocati sull'argomento della separazione delle carriere. Organizzato da Extrema Ratio, Fondazione Forense Bolognese, Ordine degli Avvocati di Bologna e Camera Penale di Bologna, l’incontro ha visto uno scontro intenso, ma ha lasciato spazio a prospettive di dialogo e collaborazione nel finale.

Un Duello serrato e senza esclusione di colpi. Ma con un'apertura al dialogo sul finale. Il tema della separazione delle carriere accende gli animi al confronto di ieri organizzato da Extrema Ratio, Fondazione Forense Bolognese, Ordine degli avvocati di Bologna e Camera Penale di Bologna, nella sala Cappella Farnese a Palazzo d'Accursio, affollatissima per l'occasione. Incalzati dalle domande del moderatore, il vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini, si sono 'affrontati' Francesco Petrelli, presidente Unione delle camere penali italiane, e Cesare Parodi, presidente Associazione nazionale magistrati, dopo i saluti del sindaco Matteo Lepore – che cita la strage del 2 agosto e Ustica come esempi di casi in cui i cittadini "non hanno mai smesso di bussare alle porte del tribunale" –, e quelli di Paolo Rossi, vicepresidente vicario Coa Bologna, di Gian Luca Malavasi, direttore Fondazione Forense Bolognese, di Nicola Mazzacuva, presidente Camera Penale 'Franco Bricola' e di Francesco d'Errico, presidente Extrema Ratio associazione, si entra nel vivo.

