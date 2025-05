Giuseppe Mucera dirige Rimini-Vis Pesaro | quarto incontro al ' Romeo Neri'

Domani sera, il rombo del fischio di Giuseppe Mucera riecheggerà nuovamente allo stadio Romeo Neri. Il direttore di gara palermitano sarà protagonista della quarta sfida con il Rimini, che sfiderà la Vis Pesaro nel ritorno del primo turno nazionale dei playoff. Un incontro carico di emozioni, che porta in dote memorabili ricordi del passato.

Sarà la quarta volta domani sera tra GiuseppeMucera e il Rimini. Con un piacevole ricordo ai playoff. Il fischietto della sezione di Palermo è stato designato a dirigere la gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff contro la Vis Pesaro al ’RomeoNeri’.I tre precedenti con i biancorossi romagnoli dicono due vittorie e una sconfitta. I due successi sono quelli della scorsa stagione: uno in regular season con la Carrarese al ’Neri’ (1-0 con il gol di Morra dal dischetto), uno nel primo turno dei playoff in casa del Gubbio (1-0 con il gol di Cernigoi). La sconfitta è di questa stagione sul campo della Virtus Entella (2-1, a segno Piccoli).Mucera sul sintetico del ’Neri’ domani sera sarà in compagnia degli assistenti Daniel Cadirola di Milano e Vincenzo Andreano di Foggia. Il quarto ufficiale sarà Samuele Andreano di Prato. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giuseppe Mucera dirige Rimini-Vis Pesaro: quarto incontro al 'Romeo Neri'

