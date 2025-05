Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili di Palidoro contribuisce a uno studio internazionale

Giuseppe Conzo, presidente del Gruppo Astrofili di Palidoro, ha dato un significativo contributo a uno studio internazionale recentemente pubblicato nella rinomata rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Fiumicino, 13 maggio 2025 – Il Gruppo Astrofili si congratula con lui per questo prestigioso risultato, che sottolinea l'impegno della comunità scientifica locale.

Fiumicino, 13 maggio 2025 – “Siamo orgogliosi di condividere un’importante notizia: il nostro presidente GiuseppeConzo ha contribuito a uno studiointernazionale appena accettato dalla prestigiosa rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. Lo annuncia in un post su Facebook il GruppoAstrofili di Palidoro.Il progetto, condotto in collaborazione con il team SG1 di TESS, ha esaminato 76 pianeti giganti simili a Saturno, rivelando nuovi dettagli sulla loro migrazione orbitale. La ricerca ha dimostrato che non solo l’orbita ellittica influisce sul loro spostamento, ma anche complesse interazioni gravitazionali durante la formazione del sistema planetario.La partecipazione di GiuseppeConzo a questo studiointernazionale rappresenta un riconoscimento del valore della citizen science e del contributo che gli Astrofili possono offrire alla ricerca scientifica. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ne parlano su altre fonti

Al team Gruppo Astrofili un nuovo riconoscimento dall’Agenzia Spaziale - Grazie al lavoro e alle ricerche del Gruppo Astrofili Rozzano è stato scoperto WASP-12b un pianeta che orbita intorno alla sua stella e che rappresenta un soggetto chiave per lo studio dei ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Falsità dei giornali su di me! La lettera di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte ha scritto una lettera La Stampa in risposta al direttore Massimo Giannini che, scrivendo del viaggio di Mario Draghi in Libia, aveva sottolineato : "ultime macchie di colore improvvisate da Giuseppe Conte nel Corno d'Africa e nella penisola arabica hanno portato più male che bene.