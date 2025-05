Giuseppe Cesaro presenta Fatico a ricordare il tuo viso e ancora di più la tua voce | un viaggio emozionante tra memoria musica e dolore

In questo emozionante episodio del podcast di Periodico Daily, Giuseppe Cesaro presenta il suo ultimo libro, “Fatico a ricordare il tuo viso e ancora di più la tua voce”. Un viaggio tra memoria, musica e dolore, disponibile in libreria dal 28 marzo. Cesaro condivide la sua esperienza e il suo processo creativo in un dialogo con Donatella Palazzi.

