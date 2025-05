Giuntoli commissariato? Chiellini potrebbe affiancarlo sulle decisione di maggiore importanza Di Marzio

Giorgio Chiellini potrebbe entrare in gioco alla Juventus, affiancando Cristiano Giuntoli nelle decisioni cruciali della dirigenza. Gianluca Di Marzio riporta che l'ex capitano bianconero potrebbe assumere un ruolo operativo già quest'estate, segnando una nuova fase per la società. Un’alleanza strategica per il futuro della Juve si sta delineando.

Gianluca Di Marzio rivela importanti novità che potrebbero riguardare la Juventus già da questa estate. Si tratta infatti di Chiellini che potrebbe assumere un ruolo maggiormente operativo all’interno della dirigenza e, magari, affiancare Giuntoli.Giorgio al fianco di Giuntoli: il piano della JuventusScrive Di Marzio sul proprio sito:In casa bianconera potrebbe esserci una serie di cambiamenti a livello dirigenziale, a partire dalla figura di Chiellini. In primis saluterà Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue & Football Development che annuncerà le proprie dimissioni esecutive da fine stagione. C’è un dialogo con la società in questi giorni, ma la decisione è stata presa: ad attenderlo l’Aston Villa, dove ricoprirà il ruolo di Ceo.Dopodiché potrebbero esserci delle modifiche anche per quanto riguarda il ruolo di Giorgio Chiellini. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giuntoli commissariato? Chiellini potrebbe affiancarlo “sulle decisione di maggiore importanza” (Di Marzio)

