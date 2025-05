Giulio Berruti e Nicolò Maltese | Pechino Express ci ha aiutato a mostrare le nostre vulnerabilità Il matrimonio e i figli? Bisogna fare le cose per sé stessi e non perché se lo aspettano gli altri

Giulio Berruti e Nicolò Maltese, protagonisti di Pechino Express, si rivelano in un viaggio che va oltre le sfide. Hanno imparato a mostrare le proprie vulnerabilità, riflettendo su matrimonio e paternità: è fondamentale agire per se stessi, non per le aspettative altrui. In questa avventura, esplorano amicizia, famiglia e polemiche, rappresentando la coppia più divisiva di questa edizione.

L'avventura televisiva, l'amicizia, la famiglia, le polemiche. Incontro con gli Estetici, la coppia più divisiva di questa edizione del programma tv di Sky 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giulio Berruti e Nicolò Maltese: «Pechino Express ci ha aiutato a mostrare le nostre vulnerabilità. Il matrimonio e i figli? Bisogna fare le cose per sé stessi e non perché se lo aspettano gli altri»

