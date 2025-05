Giulia Tramontano parla la sorella Chiara | Alessandro Impagnatiello ha anche altre colpe

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa nel maggio 2023 da Alessandro Impagnatiello, vive in un tormento costante. Il dolore e le ferite aperte rendono il lutto una parte integrante della sua vita, mentre le ombre delle colpe dell'ex compagno si addensano. La sua testimonianza è un viaggio tra ricordi e una ricerca di giustizia.

Ci sono dolori che non trovano tregua, ferite che non si rimarginano e pensieri che continuano a bussare anche quando sembra che il tempo sia passato. Per ChiaraTramontano, sorella di Giulia, uccisa nel maggio 2023 da AlessandroImpagnatiello, il lutto è diventato una forma di esistenza. Non si tratta solo di un ricordo che riaffiora, ma di una presenza costante, che si insinua in ogni gesto quotidiano, nei momenti di quiete e perfino nelle pause più brevi.Leggi anche: Delitto GiuliaTramontano, Impagnatiello presenta ricorso contro l’ergastoloLe sue giornate sono scandite dalla lotta interiore contro i sensi di colpa, contro la rabbia e contro l’ingiustizia di ciò che è accaduto. In un libro carico di emozione e verità, Chiara ha scelto di mettere «nero su bianco» quel dolore sordo e continuo, trasformandolo in un atto di memoria ma anche in un grido che attraversa la coscienza di chi legge. 🔗Leggi su Thesocialpost.it