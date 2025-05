Giulia Tramontano la sorella Chiara rivela | Non ci parlavamo da un mese

In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore. Nel suo libro, edito da Cairo e pubblicato oggi, 13 maggio, Chiara condivide ricordi e emozioni, esprimendo il desiderio di mantenere viva la memoria di Giulia: “Non smetterò mai di cercarti…”

Le parole della sorella in un libroIl dolore per la perdita di GiuliaTramontano non potrà mai affievolirsi, soprattutto per i parenti, come la sorellaChiara. Quest’ultima ha deciso di scrivere un libro in onore di Giulia, edito da Cairo e in uscita oggi, 13 maggio. “Non smetterò mai di cercarti – Ogni parola è un passo verso di te”.ChiaraTramontano parla dei sensi di colpa che la tormentano: aveva litigato con Giulia per colpa di Alessandro Impignatiello da cui aspettava un bambino e che l’ha poi uccisa.«I sensi di colpa te li porti dietro per sempre – dice a Corriere della Sera – Non c’è niente della mia vita che non mi riporti continuamente lì, a mia sorella uccisa. Se mi fermo, penso e pensare è un tormento. Perciò, da due anni, non mi siedo su un divano, non vedo un film e, se mi alleno, i trenta secondi di pausa fra un esercizio e l’altro sono insopportabili. 🔗Leggi su 361magazine.com