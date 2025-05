Giulia Salemi verso un nuovo programma | nome chi conduce e quando inizia

Giulia Salemi si prepara a tornare in televisione con un nuovo programma, condotto da un noto volto del panorama italiano. Tra i recenti successi, il suo podcast "Non lo faccio x moda" e la nascita del piccolo Kian Pretelli, questa nuova avventura promette di entusiasmare i suoi fan. Le anticipazioni parlano di un debutto imminente.

Grandi novità per GiuliaSalemi, volto sempre più apprezzato del panorama televisivo italiano. Dopo il successo ottenuto con il suo podcast Non lo faccio x moda e l'arrivo del piccolo Kian Pretelli, Giulia è pronta per una nuova avventura sul piccolo schermo. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su "Chi", l'influencer sarà protagonista di un nuovo game show: chi lo conduce e quandoinizia.Una carriera in continua ascesa per GiuliaSalemiDopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, GiuliaSalemi ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel mondo dello spettacolo. Con una presenza costante sui social e numerose collaborazioni televisive, oggi è una delle figure femminili più seguite e amate dal pubblico italiano.