Giulia Salemi sarà al fianco di Amadeus in un nuovo programma estivo sul Nove

Giulia Salemi e Amadeus uniranno le forze per un entusiasmante game show estivo su Nove. "The Cage - Prendi e Scappa" debutterà a inizio giugno in access prime-time alle 20.30. Scopriamo insieme i dettagli su questo nuovo appuntamento televisivo che promette sorpresa e divertimento!

GiuliaSalemi e Amadeus saranno insieme alla guida di un nuovo game show in onda su Nove. Scopriamo di più sul titolo e sulla messa in onda. A partire da inizio giugno, andrà in onda su Nove, in access prime-time alle 20.30, un nuovo game show che si chiamerà The Cage - Prendi e Scappa. Il programmasarà condotto da GiuliaSalemi e Amadeus ed è l'adattamento italiano di Raid The Cage. Sul settimanale CHI si legge: "Pierpaolo Pretelli è volato in Honduras come inviato de L'Isola dei Famosi e GiuliaSalemi si prende cura del piccolo Kian, nato lo scorso gennaio, ma prepara anche il ritorno sul piccolo schermo. L'influencer sarà la figura femminile, prevista anche nel format americano, di The Cage - Prendi e Scappa,

