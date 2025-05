Giuli | Oggi una buona destra sociale è costretta a fare anche quello che la sinistra ha smesso di fare

Giuli sottolinea la necessità di una destra sociale che colmi i vuoti lasciati dalla sinistra, auspicando un'opposizione culturale forte e ben preparata. Sebbene esistano intellettuali di sinistra di valore, la mancanza di una classe dirigente solida limita il potenziale di un confronto costruttivo nel panorama politico attuale.

«Auspico una opposizione culturalmente coerente e attrezzata, che farebbe bene anche al percorso istituzionale della destra. Quando dico che alla sinistra sono rimasti i comici, non intendo che non esistano intellettuali di sinistra: ce ne sono coi fiocchi. Sostengo che la classe dirigente politica dei partiti di sinistra ha preferito affidarsi alle intemerate degli influencer o dei cantanti, ha cercato icone e figurine al di fuori della sua tradizionale forma di pensiero. Dopodiché viva la satira». Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiarito in un’intervista a La Stampa il senso di quella battuta che tanto ha indignato l’opposizione e che ha portato Massimo Cacciari a sostenere, sempre a La Stampa, che Giuli sarebbe affetto da un «complesso di inferiorità».Giuli: «Oggi una buonadestrasociale è costretta a fareanchequello che la sinistra ha smesso di fare»«Complesso di inferiorità io? Ma se vengo dalla scuola del Foglio di Giuliano Ferrara, i più snob del mondo. 🔗Leggi su Secoloditalia.it