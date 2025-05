Giuli | 65 milioni di euro per il Museo della Resistenza a Milano

Il Ministero della Cultura destina 6,5 milioni di euro al Museo della Resistenza di Milano, contribuendo così alla valorizzazione della memoria storica e della cultura. Questo significativo investimento rappresenta un passo importante per preservare e raccontare le storie di chi ha lottato per la libertà e la giustizia.

Un contributo di 6,5 milioni di euro. A tanto ammonta la cifra che il ministero della Cultura metterà a disposizione per il MuseodellaResistenza a Milano 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Giuli: 6,5 milioni di euro per il Museo della Resistenza a Milano

