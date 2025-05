Giudice Sportivo ufficiale la squalifica di Kalulu dopo il pugno a Castellanos | la scelta!

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di Pierre Kalulu, difensore della Juventus, in seguito al pugno inflitto a Castellanos durante la partita Lazio-Juve. Nel comunicato, vengono forniti dettagli sulla decisione e sull'importanza di mantenere il fair play nel calcio. La scelta segna un momento cruciale della stagione per il giocatore e la sua squadra.

GiudiceSportivo, la decisione sulla squalifica di Pierre Kaluludopo il pugno a Castellanos in Lazio-Juve di Serie A. I dettagli Il GiudiceSportivo ha ufficializzato la sua decisione sulla squalifica di Pierre Kalulu della Juve dopo il colpo a Castellanos nella sfida alla Lazio. COMUNICATO – «squalifica PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER Kalulu KYATENGWA Pierre Kazaye R (Juventus): . 🔗Leggi su Calcionews24.com