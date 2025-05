Giudice Sportivo Serie A ufficiali le squalifiche di altri due bianconeri | il comunicato ufficiale chiarisce quante partite salteranno!

Il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso un comunicato ufficiale che annuncia le squalifiche di Khéphren Thuram e Nicolò Savona, due giocatori della Juventus. Saranno costretti a saltare diverse partite, un colpo significativo per la formazione bianconera in questo delicato momento della stagione. Scopriamo i dettagli delle sanzioni inflitte.

GiudiceSportivoSerie A, decisione ufficiale: arrivano squalifiche anche per questi due bianconeri! È arrivata la decisione del GiudiceSportivo sulle squalifiche di Khéphren Thuram e Nicolò Savona. Attraverso un comunicatoufficiale, è stato reso noto lo stop dei due calciatori bianconeri che, da diffidati, hanno accumulato un'ammonizione a testa Lazio-Juve. Di seguito la nota, che li renderà indisponibili solo per la sfida contro l'Udinese.comunicato – «SAVONA Nicolo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).THURAM-ULIEN Khephren (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).».