Giù il vigneto nazionale in crescita le varietà resistenti Così la Germania ripensa alla sua viticoltura

La viticoltura tedesca affronta una nuova fase: mentre la superficie vitata diminuisce per la prima volta dal 2016, aumentano le varietà resistenti e le aree biologiche. Questo cambiamento segna una ripresa innovativa per il settore, che si adatta alle sfide climatiche e alla domanda di sostenibilità. Un rinnovamento essenziale per il futuro delle uve in Germania.

La superficie vitata tedesca diminuisce per la prima volta dal 2016. Ad aumentare sono solo i Piwi e le aree a coltivazione biologica

