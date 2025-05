gisele bündchen la prima foto social del terzogenito e perché ha aspettato a condividerla

Gisele Bündchen ha finalmente condiviso la prima foto del suo terzogenito, nato a febbraio, solo in occasione della Festa della Mamma. La top model, che ha dato il benvenuto al bambino con il compagno Joaquim Valente, spiega il motivo della sua attesa e mantiene segreto il nome del piccolo, creando curiosità tra i suoi fan.

Pur essendo nato a febbraio, il terzo figlio della top model Gisele Bündchen ha fatto la sua comparsa sui social solo da poco, in occasione della Festa della Mamma; Bündchen, che ha avuto il bambino assieme al compagno, il suo istruttore di jiu-jitsu Joaquim Valente, non ha rivelato il nome del piccolo e non ha voluto nessuna copertina, preferendo tenere per sé i primi mesi con il piccolo. "Sono rimasta in silenzio qui, ma molto impegnata a vivere la vita – ha scritto nella caption che accompagna il post con cui ha presentato ai followers il terzogenito – A volte i momenti più belli non si condividono: si vivono semplicemente.