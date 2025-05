Giro d' Italia Van Uden vince a sorpresa la volata della quarta tappa | tripletta olandese

Casper van Uden sorprende tutti e trionfa nella volata della quarta tappa del Giro d'Italia, da Alberobello a Lecce, regalando una tripletta olandese. Il 23enne del team Picnic PostNL ha superato i connazionali Kooij (Visma) e Zijlaard (Tudor), mentre Mads Pedersen ha affrontato una giornata complicata. Un risultato che arricchisce la competizione e segna un momento chiave nella corsa.

È Casper van Uden il vincitore, a sorpresa, della quarta tappa del Giro d'Italia, la Alberobello-Lecce. Il 23enne velocista del team Picnic PostNL si è imposto nella volata di gruppo davanti ai connazionali Kooij (Visma) e Zijlaard (Tudor). Mads Pedersen, in una giornata difficile in cui è.

