Giro d’Italia oggi la quarta tappa | orario percorso e dove vederla

Oggi il Giro d'Italia 2025 prosegue con la quarta tappa, un percorso di 189 km che collega Alberobello a Lecce, perfetto per i velocisti. Dopo la giornata di riposo, i ciclisti sono pronti a scoprire nuove sfide. Mads Pedersen indossa la maglia rosa, guidando la classifica generale con un vantaggio di 9 secondi.

(Adnkronos) – Il Giro d'Italia 2025 torna oggi con la tappa 4. Dopo la prima giornata di riposo, la Corsa Rosa lascia l'Albania e arriva nella penisola con la Alberobello-Lecce, di 189 km per velocisti. In maglia rosa c'è il danese Mads Pedersen, che comanda la classifica generale con 9 secondi di vantaggio sullo sloveno . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Alberobello-Lecce: orari TV, percorso e favoriti - Quarta tappa del Giro d'Italia 2025, la prima sul suo nazionale dopo le precedenti in Albania: 169 km da Alberobello a Lecce, percorso pianeggiante favorevole ... 🔗fanpage.it

Giro d'Italia 2025: dove vedere la quarta tappa Alberobello-Lecce in tv - Dopo la giornata di riposo riparte il Giro d’Italia con la quarta tappa in Puglia. Si corre da Alberobello a Lecce per 189 chilometri, poche le difficoltà e Pedersen potrebbe conservare la maglia rosa ... 🔗msn.com

Giro d’Italia, una capra semina il caos tra i ciclisti: gruppo sfiorato, evitata la caduta - Viaggiavano a una velocità di 60 Km/h, quando all'improvviso una capra fuggita dal gregge ha tagliato la strada al gruppo dei ciclisti del Giro d'Italia. È accaduto ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giro d'Italia - oggi sedicesima tappa: orario - dove vederla in tv

Sport - Il Giro d'Italia 2024 propone oggi la 16esima tappa, la Livigno-Santa Cristina Val Gardena di 206 km.