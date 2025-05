Giro d’Italia oggi la quarta tappa | orario percorso e dove vederla

Oggi si disputa la quarta tappa del Giro d'Italia 2025, dopo una giornata di riposo. I ciclisti affronteranno il percorso Alberobello-Lecce, lungo 189 km, ideale per i velocisti. In maglia rosa c'è il danese Mads Pedersen, che guida la classifica generale con un vantaggio di 9 secondi. Scopri orari e modalità per seguire la tappa.

(Adnkronos) – Il Giro d'Italia 2025 torna oggi con la tappa 4. Dopo la prima giornata di riposo, la Corsa Rosa lascia l'Albania e arriva nella penisola con la Alberobello-Lecce, di 189 km per velocisti. In maglia rosa c'è il danese Mads Pedersen, che comanda la classifica generale con 9 secondi di vantaggio sullo sloveno.

