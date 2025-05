Giro d' Italia la Puglia in vetrina | due giorni di show in mondovisione

Il Giro d'Italia si prepara a mettere in vetrina la Puglia con due giorni di emozionanti eventi trasmessi in mondovisione. Le parole di Indro Montanelli risuonano ancora, ma oggi la corsa abbraccia la diversità delle regioni italiane, celebrando ogni talento, da nord a sud, in un affascinante viaggio tra cultura e sport.

«Il Giro d'Italia parla milanese, anche se poi, a vincerlo, è qualche toscano o qualche romagnolo». Lo scriveva Indro Montanelli, una vita fa. Oggi non è più. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Giro d'Italia, la Puglia in vetrina: due giorni di show in mondovisione

Il Giro d’Italia arriva in Puglia, Pedersen in maglia rosa - Martedì 13 Maggio al via la quarta tappa del Giro d'Italia, da Alberobello a Lecce, un viaggio in Puglia lungo 189km ... 🔗corrieredellosport.it

Giro d’Italia in Puglia, l’ironia dei cittadini stanchi di buche nelle strade: “Grazie per l’asfalto nuovo” - La quarta tappa del Giro d’Italia, “Alberobello – Lecce”, porterà una ventata di adrenalina nel cuore di diverse città pugliesi: Alberobello e Putignano, Castellana Grotte e Ostuni, fino a scendere a ... 🔗telebari.it

Il Giro d'Italia arriva in Puglia: la carovana rosa sbarca nel porto di Bari - Dopo la partenza in Albania, mezzi e personale sono giunti questa mattina in Puglia, dove è in programma la quarta tappa (prima in Italia), da Alberobello a Lecce ... 🔗baritoday.it

