Giro d' Italia la Puglia in vetrina | due giorni di show in mondovisione

Il Giro d'Italia, celebre manifestazione ciclistica, si prepara a mettere in vetrina la Puglia con due giorni di emozionanti eventi in mondovisione. Da Milano a contesti mozzafiato, si celebra la bellezza del territorio mentre il passato di Indro Montanelli ci ricorda che le vittorie possono arrivare da ogni angolo della nostra penisola. Scopriamo insieme questa nuova avventura!

«Il Giro d'Italia parla milanese, anche se poi, a vincerlo, è qualche toscano o qualche romagnolo». Lo scriveva Indro Montanelli, una vita fa. Oggi non è più. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Giro d'Italia, la Puglia in vetrina: due giorni di show in mondovisione

Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Alberobello-Lecce: orari TV, percorso e favoriti - Quarta tappa del Giro d'Italia 2025, la prima sul suo nazionale dopo le precedenti in Albania: 169 km da Alberobello a Lecce, percorso pianeggiante favorevole ...

GIRO D'ITALIA, SI RIPARTE DALLA PUGLIA, GIORNATA PER VELOCISTI - Il Giro d'Italia è aèèrodato nella Penisola dopo le tre frazioni inaugurali in terra di Albania e riparte dalla Puglia. La quarta frazione parte da Alberobello per arrivare a Lecce dopo 189 chilometri ...

