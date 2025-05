Giro d’Italia ad Avellino le strade interessate dal passaggio della Carovana rosa

Il 15 maggio 2025, Avellino ospiterà la sesta tappa del Giro d'Italia, con la Carovana rosa che attraverserà il capoluogo provenendo da Potenza per dirigersi verso Napoli. Scopri le strade interessate da questo emozionante passaggio, che porterà un'ondata di entusiasmo e sportività nella città.

Tempo di lettura: < 1 minutoAd Avellino arriva la Carovanarosa. La sesta tappa del Girod'Italia, che da Potenza arriva a Napoli, attraverserà il capoluogo nella giornata di giovedì 15 maggio 2025.Le stradeinteressate dal passaggio dei ciclisti provenienti da via Appia ad Atripalda via Fratelli Troncone, via Francesco Tedesco, via Francesco Tedesco, Corso Umberto I, via Giuseppe Nappi (unica strada che sarà percorsa contromano rispetto al senso di marcia carrabile), Piazza della Libertà, via Francesco De Sanctis via Giacomo Matteotti, Corso Vittorio Emanuele II e viale Italia. Saranno chiuse alla circolazione veicolare, dalle ore 12 e sino al termine dell'evento. Il passaggio dei ciclisti è previsto intorno alle ore 15.Allo stesso modo, sulla base dell'ordinanza già diramata dal Comando della Polizia municipale di Avellino, le strade in oggetto saranno interessate dal divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta.

