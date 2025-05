Giro d' Italia ad Avella modifiche alla viabilità

In occasione del Giro d'Italia, si informano i cittadini di Avella che, in conformità con le disposizioni della Prefettura e della Polizia Municipale, giovedì 15 maggio 2025, dalle ore 13:00 alle ore 16:00, via Nazionale delle Puglie e via Purgatorìo subiranno modifiche alla viabilità. Si raccomanda di prestare attenzione e pianificare gli spostamenti.

