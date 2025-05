Giro d’Italia a van Uden la quarta tappa in volata Pedersen resta in maglia rosa

Casper van Uden ha trionfato nella quarta tappa del Giro d'Italia 2025, percorrendo 189 chilometri da Alberobello a Lecce. Il talentuoso sprinter della Team Picnic PostNl ha conquistato la vittoria, mantenendo alta la competizione, mentre il suo connazionale Pedersen rimane saldo in maglia rosa. Un'altra emozionante giornata di ciclismo attende i tifosi.

(Adnkronos) – L'olandese Casper van Uden ha vinto la quartatappa del Giro d'Italia 2025, 189 chilometri da Alberobello a Lecce. Lo sprinter della Team Picnic PostNl – squadra alla terza vittoria stagionale – ha tagliato per primo il traguardo davanti agli olandesi Olav Kooij (Team Visma-Lease a Bike) e Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

